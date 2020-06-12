Ателье Carlex Design доработало внедорожник Ford Ranger

12.06.2020, 11:05, Новости дня

Известное ателье Carlex Design продемонстрировало усовершенствованный экземпляр внедорожника Ford Ranger.

В передней части кузова можно рассмотреть небольшой блок, в котором применили модернизированную решетку радиатора с продвинутыми полосами. Кроме того, автомобиль имеет увеличенные колесные диски, для которых пришлось несколько расширить арки. Более того, регулируемая подвеска позволит увеличить клиренс для более уверенной езды по определенным участкам дороги.

Вместе с тем автомобиль имеет стильный салон, который заключается в дополнении серебристыми полосами и фирменной строчкой. Техническую часть автомобиля никаким образом не изменяли, сохранив прежние параметры для данной модели.