 

Фургон Renault Dokker ушел с российского рынка

12.06.2020, 11:05, Новости дня

Французский фургон Renault Dokker в скором времени покинет российский рынок.

Напомним, данный экземпляр впервые продемонстрировали публике в 2012 году. Вместе с тем автомобиль продается на российском рынке с 2017 года, однако за три года достичь желаемого спроса на модель не удалось. Со стороны производителя поступило решение отказаться от продления сертификации для последующих продаж, а потому поставки на местный рынок прекращены.

Изначально фургоны Renault Dokker поставлялись с завода в Марокко, тогда как на местных предприятиях модель не производили по решению марки. Вместе с тем за два года удалось реализовать порядка 3,5 тысяч пассажирских фургонов и около 1,3 тысяч грузовых машин. Наиболее бюджетным аналогом для РФ является отечественный экземпляр Lada Largus.



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