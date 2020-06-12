Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж в Китае

12.06.2020, 11:05, Новости дня

Японский кроссовер Toyota Wildlander продолжает пользоваться высоким спросом на китайском рынке.

В свою очередь, за май общее число продаж составило на рынке Поднебесной свыше 7,6 тысяч экземпляров. В своем сегменте кроссоверов и внедорожников именно Toyota Wildlander занимает второе место по уровню популярности. Кроме того, первые продажи паркетники в Китае стартовали полтора месяца назад. Автомобиль построен на базе Toyota RAV4.

Под капотом кроссовера установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 171 л.с. мощности. Также покупателям доступна улучшенная комплектация с гибридной установкой на 222 л.с. мощности. Цена модели на китайском рынке стартует от 171,8 тысяч юаней в базовой комплектации.