 

В продаже появился первый в мире смартфон с суперстабилизацией Vivo X50 Pro

12.06.2020, 10:53, Разное

В Китае стартовали продажи смартфона Vivo X50 Pro с камерой, оснащенной системой суперстабилизации изображения. Приобрести устройство можно в двух версиях, отличающихся друг от друга объемом постоянной памяти, стоимость гаджетов составляет от 606 до 663 долларов.
Главной особенностью камеры с системой суперстабилизации изображения смартфона Vivo X50 Pro является то, что ее датчик благодаря специальному подвесу может поворачиваться на угол, составляющий 3 градуса. У традиционных гаджетов со стандартной системой оптической стабилизации такой угол равняется 1 градусу.

В основу смартфона Vivo X50 Pro легла однокристальная система Snapdragon 765G. Размер оперативной памяти составляет 8 Гб, объем постоянной памяти равняется 128 Гб или 256 Гб в зависимости от модификации. 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц имеет разрешение Full HD+. Основная камера состоит из четырех датчиков разрешением 48, 13, 8 и 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Смартфон поддерживает работу в сетях нового поколения 5G. Его аккумулятор имеет емкость 4315 мАч.



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