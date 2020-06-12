 

Костя Цзю о Хабибе Нурмагомедове: ручки бы ему поднять

12.06.2020, 10:50, Новости дня

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, в чем необходимо прибавить действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Боксер считает, что у непобедимого бойца ММА хромает ударная техника.

"Хабиб — уникальнейший, классный спортсмен. То, что он делает — это очень здорово, — сообщил Цзю в интервью "Спорт-экспрессу". — Ему бы поднять ручки — и будет вообще классно".

В то же время боксер признался, что практически не следит за ММА и рассказал почему: "Там происходит много интересного, но я в каком-то смысле противник. Даже не противник — я просто по-другому был воспитан. Я понимаю, что это новый вид спорта. Но лежачего бить нельзя. И даже когда я дрался на улице, удары ногами наносить считал зазорным. К тому, что пинают лежачих, я отношусь плохо".

Напомним, что у Нурмагомедова 28 боев в ММА, каждый из которых завершался победой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Мнение: Украинский «шпрехенфюрер» готовит новую атаку на русский язык

13.04 / Звезды на карантине: Елена Воробей записалась в волонтеры

13.04 / Путин пообещал рассматривать недоработки по коронавирусу как преступную халатность

21.05 / Многодетных предложили освободить от налога на имущество за 2019 год

19.05 / “Готова выполнять требования авторитарных режимов”. Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

03.06 / В ВОЗ отметили снижение индекса распространения коронавируса в России

29.05 / Названа особенность пенсионного стажа лечащих пациентов с COVID-19 медиков

07.06 / В Приморье отменен 14-дневный карантин для въезжающих

23.04 / В Узбекистане разрешили дезинфицировать мечети “не пьянящим алкоголем”

28.04 / Руководству «Яндекса» сократили зарплаты на время коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска