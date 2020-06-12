Костя Цзю о Хабибе Нурмагомедове: ручки бы ему поднять

12.06.2020, 10:50, Новости дня

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, в чем необходимо прибавить действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Боксер считает, что у непобедимого бойца ММА хромает ударная техника.

"Хабиб — уникальнейший, классный спортсмен. То, что он делает — это очень здорово, — сообщил Цзю в интервью "Спорт-экспрессу". — Ему бы поднять ручки — и будет вообще классно".

В то же время боксер признался, что практически не следит за ММА и рассказал почему: "Там происходит много интересного, но я в каком-то смысле противник. Даже не противник — я просто по-другому был воспитан. Я понимаю, что это новый вид спорта. Но лежачего бить нельзя. И даже когда я дрался на улице, удары ногами наносить считал зазорным. К тому, что пинают лежачих, я отношусь плохо".

Напомним, что у Нурмагомедова 28 боев в ММА, каждый из которых завершался победой.