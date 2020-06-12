 

Дети и водитель КамАЗа пострадали в аварии под Красноярском. Видео

12.06.2020, 10:50, Новости дня

Полицейские обнародовали кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего ДТП с участием самосвала и двух легковушек, столкнувшихся в четверг, 11 июня, в окрестностях Красноярска.

 

Женщина, управлявшая автомобилем Honda, повернула налево через встречную полосу, не убедившись в безопасности – обзор закрывал попутный грузовик.

Маневр привел к тому, что в ее машину врезался КамАЗ, после чего Honda оказалась отброшена в сторону и зацепила еще одну легковушку.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека – мальчики трех и десяти лет, находившиеся в салоне автомобиля предполагаемой виновницы инцидента, и водитель грузовика.



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