 

Москвичей предупредили о грозовых дождях с градом

12.06.2020, 10:48, Новости дня

В Москве в пятницу и в ночь на субботу ожидаются грозовые дожди с градом и сильный ветер, об этом сообщается в экстренном предупреждении, распространенным главным управлением МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 9 часов 13 июня по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 13-18 м/с», – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

При грозе советуют отказаться от поездок на личном автомобиле. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как вспышки молний могут ослепить и спровоцировать аварию.

По прогнозу синоптиков, в пятницу днем температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов. 



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