В московских магазинах раздают ленты с триколором и флажки

12.06.2020, 10:48, Новости дня

В Москве проходит акция по раздаче лент и флажков на торговых точках, сообщила представитель ФГБУ «Роспатриотцентр» Ольга Кузнецова.

По ее словам, акция проходит с 10 по 12 июня во всех регионах страны, в том числе Москве. Ленты и флажки раздаются на 15 тыс. точек, доступных для посещения – в розничных магазинах «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Галамарт», «Бахетле», а также сети АЗС «Газпромнефть», передает ИА Regnum.

Символ праздника доставляют на дом добровольцы при оказании адресной помощи людям, находящимся на самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего планируется распространить 15 млн лент в цветах триколора.

В пятницу, 12 июня, празднуется День России. В первый раз его отметили в 1992 году, спустя два года ему присвоили статус государственного. Традиционно в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия: концерты, спортивные состязания, ярмарки, народные гуляния. В некоторых городах вечером проходит салют.

Также в этот день в Кремле проходит награждение лауреатов государственной премии Российской Федерации.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.