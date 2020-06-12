Народные депутаты обратились в Конституционный суд из-за “антиколомойского” закона

12.06.2020, 10:40, Новости дня

В Конституционный суд Украины поступило представление о соответствии Конституции “антиколомойского” закона. Об этом сообщается на сайте КСУ.

“Сегодня, 11 июня 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности“, его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона”, – говорится в сообщении.

Среди подписавших представление лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко, представитель “Слуги народа” Александр Дубинский, член группы “За будущее” Игорь Палица и другие.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего документ исключит возможность возвращения “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта наряду с открытием рынка земли – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

21 мая глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон. В тот же день свою подпись поставил и президент.