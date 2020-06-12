Второй день подряд в Украине фиксируется более 680 новых случаев COVID-19
12.06.2020, 10:40, Новости дня
За сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.
За указанный период умерло 16 человек, выздоровело 426.
Так, за весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человек, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
Винницкая область – 1317;
Волынская область – 1313;
Днепропетровская область – 983;
Донецкая область – 279;
Житомирская область – 1013;
Закарпатская область – 1506;
Запорожская область – 515;
Ивано-Франковская область – 1669;
Киев – 3766;
Киевская область – 1931;
Кировоградская область – 568;
Луганская область – 54;
Львовская область – 2526;
Николаевская область – 316;
Одесская область – 1065;
Полтавская область – 277;
Ровенская область – 2231;
Сумская область – 204;
Тернопольская область – 1372;
Харьковская область – 1426;
Херсонская область – 179;
Хмельницкая область – 529;
Черкасская область – 517;
Черновицкая область – 3831;
Черниговская область – 366.
По данным ЦОЗ, болеют COVID-19 чаще женщины – 58% от числа всех заболевших. 37% всех случаев приходится на возрастную категорию от 50 до 59 лет, 35% – на возрастную категорию от 30 до 49 лет.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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