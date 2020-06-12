Киев рассматривает возможность усиления карантина – мэрия

12.06.2020, 10:40, Новости дня

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Киеве рассматривают возможность усиления карантина, сообщил 12 июня в эфире телеканала “Украина 24” советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

“По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценарием. Это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего. То есть мы не можем говорить, что летний сезон принес уменьшение количества больных”, – сказал Бондаренко.

В связи с этим, подчеркнул он, есть необходимость пересмотреть ослабление ограничительных мер, которое началось 23 мая.

“Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5-го и 10 июня”, – уточнил советник мэра.

По словам Бондаренко, 12 июня штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при Киевской горгосадминистрации рассмотрит возможность “усиления некоторых ограничений”.

“Мы сегодня послушаем результаты эпидемического анализа и будем принимать решение”, – сказал он.

Бондаренко рассказал, что сегодня не может быть и речи об открытии заведений общественного питания в помещениях, учреждений культуры, а также о любых массовых мероприятиях, где на 5 м² площади находится более одного человека.

Он считает, что ухудшение эпидемической ситуации вызвали две причины: с одной стороны, в городе заработали магазины, торговые центры, транспорт, с другой – граждане не придерживаются профилактических мер.

“Большинство наших граждан решило, что с ослаблением карантинных ограничений, с момента, когда они могут выйти на работу, для них карантин закончился”, – сказал Бондаренко.

На сайте КГГА сообщается, что 12 июня Бондаренко и и.о. первого заместителя главы горгосадминистрации Валентин Мондриевский провели консультации с бизнесом.

“Показатели не дают возможности рисковать и преждевременно открывать заведения общественного питания. Кабинет Министров Украины четко определил, при каких условиях возможен третий этап послабления карантина. Для того, чтобы открыть рестораны и кафе в городе с возможностью обслуживать внутри, должны фиксировать не более 50 случаев заболевания в день”, – объяснил Бондаренко.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции ввели 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии, что в регионе регистрируется не больше 12 новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения, больницы заполнены не больше чем наполовину, а количество тестирований превышает 12 на 100 тыс. населения.

Киев входит в число регионов, которые не соответствуют минимальным требованиям для смягчения ограничительных мер.

С начала вспышки эпидемии коронавируса в Киеве зафиксировали 3766 случаев заражения, в том числе 95 – за последние сутки. В целом в Украине подтверждено 29 753 случая коронавируса, 870 человек умерли, а 13 567 выздоровели.