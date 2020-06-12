В Сенате США представили свою версию оборонного бюджета на 2021 год

12.06.2020, 10:35, Новости дня

Сенатский Комитет по вооруженным силам представил свою версию ежегодного Законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, который определяет политику Пентагона по всем вопросам, от зарплат военных и закупки техники до усиления конкуренции с Китаем.

Бюджет рассчитан на сумму 740 миллиардов долларов.

Законопроект об оборонном финансировании в 2021 году также затрагивает проблемы расы, поднятые в ходе недавних протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полиции.

Авторы законопроекта предлагают переименовать базы, названные в честь генералов Конфедерации, и запретить применение вооруженных сил против мирных демонстрантов.

Как и в предшествующие годы, законопроект включает положения, посвященные Китаю, в том числе созданию «Тихоокеанской инициативы сдерживания», на которую предлагается выделить почти 7 миллиардов долларов.

Глава комитета сенатор Джим Инхоф отметил, что законопроект укрепляет национальную безопасность США, поскольку «ставит в приоритет стратегическую конкуренцию с Китаем и Россией, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе, предусматривает инвестиции в современные объединенные силы, стимулирование инноваций на всех уровнях Пентагона, а также, разумеется, гарантирует, что американские военные получат подготовку, технику и ресурсы, необходимые для выполнения миссий».

Документ также предусматривает меры по укреплению цепочки снабжения после того, как пандемия коронавируса выявила зависимость американских компаний от Китая, и продлевает ограничения на интегрирование систем ракетной обороны с китайскими.

Законопроект предусматривает выделение 44 миллионов долларов на разработку вакцин и биотехнические исследования.

Сенаторы требуют представить новые доклады по рискам, связанным с использованием технологий китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, чьи сетевые продукты для 5G широко используются в мире.

В бюджете предусмотрено выделение 9,1 миллиарда долларов на закупку 95 истребителей F-35 у компании Lockheed Martin.

Также ВВС разрешается модифицировать шесть F-35, изначально проданных Турции, но так и не доставленных туда из-за разногласий по поводу закупки Анкарой российских систем ПBO.

Комитет поддержал законопроект 25 голосами против 2.