 

Молдавскому олигарху Плахотнюку не дали убежище в США

12.06.2020, 10:24, Новости дня

Молдавский олигарх Влад Плахотнюк, бежавший из страны в прошлом году на фоне перестановок в правительстве, просил политического убежища в США, однако ему было отказано.

Об этом стало известно из иска, поданного в федеральном суде США.

В январе, спустя четыре месяца после подачи заявления, у Плахотнюка отозвали визу. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что его «коррупционные действия подорвали правопорядок и поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове».

Спустя месяц после отмены визы Плахотнюк подал иск в суд в окружном суде Нью-Йорка, заявляя, что данное решение лишило его «надлежащего процесса разбирательства по запросу о предоставлении убежища и тем самым ставит его жизнь и свободу под серьезную опасность».

Плахотнюка подозревают в причастности к хищению более 1 миллиарда долларов из крупнейших банков Молдовы в период с 2012 по 2014 гг. Эта сумма составляет более одной восьмой ВВП страны.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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