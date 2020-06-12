 

Байден: у Трампа нет комплексного плана восстановления экономики

12.06.2020, 10:34, Новости дня

ВАШИНГТОН – Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал президента Дональда Трампа за отсутствие комплексного плана перезапуска экономики на фоне пандемии коронавируса.

«Трамп, возможно, забыл про коронавирус, но у нас в стране 20 миллионов безработных, – сказал Байден, выступая на конференции с общественными лидерами в Филадельфии. – Федеральное правительство по сути сняло с себя все полномочия Белого дома».

Вероятный кандидат в президенты от Демократической партии добавил, что план Трампа состоит всего из одного пункта – возобновления работы компаний. «Он ничего не делает, чтобы обезопасить сотрудников», – подчеркнул Байден.

Поскольку уровень безработицы в США превышает 13 процентов, сам Байден в своем плане восстановления экономики уделил первостепенное внимание безопасному возвращению трудящихся к работе.

По словам Байдена, если он станет президентом в январе 2021 года, он призовет проводить анализы на коронавирус для всех возвращающихся к работе сотрудников за счет государства, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, Байден собирается продвигать предложение, чтобы правительство покрывало зарплату сотрудников, которые заболели вирусом или ухаживают за больными родственниками.



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