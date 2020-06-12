Келли Кларксон разводится с мужем после 7 лет брака

12.06.2020, 10:30, Разное

Кажется, еще одна пара не выдержала испытания карантином. По сообщениям американского издания The Blast, закончить отношения, которые продлились больше семи лет, решила певица и ведущая шоу The Voice Келли Кларксон: 4 июня она подала все необходимые для развода документы в Верховный суд Лос-Анджелеса. Причины развода пока неизвестны и не разглашаются, а представители обоих супругов молчат. Для Келли этот брак был первым, а для Брэндона — вторым. Пара также воспитывает двух детей — 5-летнюю Ривера и 4-летнего Ремингтона. Согласно информации портала TMZ, Келли просит совместной опеки с Брэндоном.

Последнее фото мужапоявилось в Instagram Келли в марте этого года — на фото Брэндон вместе с РиверПоследние месяцы Келли и Брэндон провели вместе на ранчо в Монтане, где они жили не только с Ривер и Ремингтоном, но и с детьми Блэкстока от прошлого брака — 13-летним Сетом и 18-летней Саванной. Келли не раз рассказывала в интервью, что прекрасно ладит со старшими детьми своего супруга. Также в декабре прошлого года певица не поскупилась на комментарии о своей личной жизни, признавшись, что не жалуется на то, как у них с мужем обстоят дела в постели. По-видимому, последнее все же не смогло спасти этот брак.

Напомним, что, Келли и Брэндон познакомились в 2012 году, а год спустя поженились. После свадьбы Брэндон стал не только самым близким человеком для Келли, но и ее менеджером. 12 июня 2014 года на свет появилась Ривер. О том, что Келли и Брэндон ожидают второго общего ребенка, стало известно в августе 2015 года во время концерта Кларксон в Лос-Анджелесе: счастливую новость певица объявила поклонникам прямо со сцены. Два месяца спустя Келли рассекретила пол ребенка, сообщив, что у их с Брэндоном дочки Ривер Роуз, будет брат. Ремингтон Александр появился на свет 16 апреля 2016 года.

Брэндон Блэксток и Келли Кларксон

Келли с детьми: 5-летней Ривер и 4-летним Ремингтоном, а также 18-летней Саванной и 13-летним СетомПримечательно, что в этом году, незадолго до подачи документов на развод, певица также решила за 10 миллионов долларов продать семейное гнездышко в престижном районе Энсино, Лос-Анджелес. Теперь это решение Келли смотрится закономерным. К слову, посмотреть на то, как выглядит теперь уже бывший дом Келли и Брэндона — а также помечтать о своих хомромах в Калифорнии — можно здесь.