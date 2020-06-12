В РФ подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

12.06.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8987 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 511 тыс. 423 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8987 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1714, Подмосковье – 730, Свердловской области – 320.

Всего в стране выявлены 511 тыс. 423 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 269 тыс. 370 человек, из них 8220 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 183 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 6715 человека.

Накануне, 11 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8779. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 208.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.