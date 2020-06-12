 

“Спасший” Италию вирусолог назвал сроки второй волны COVID-19

12.06.2020, 10:18, Разное

Своим прогнозом поделился и профессор кафедры молекулярной медицины Падуанского университета Андреа Крисанти. Вопреки многим экспертам, которые считают, что коронавирус в мире вернется осенью, итальянский вирусолог ожидает новую эпидемию зимой.

“Никто не знает точно, но есть высокая вероятность того, что это произойдет. Особенно высока вероятность того, что это произойдет зимой”, – заявил Крисанти.

Такого же мнения придерживается академик РАН Юрий Беленков. По его словам, риск появления второй волны коронавируса в мире будет особенно высоким зимой. При этом эксперт считает, что эта волна не будет последней: за ней могут последовать и третья, и четвертая, и пятая. Однако они будут слабее первых двух ввиду выработки иммунитета у населения.

Стоит отметить, что именно благодаря рекомендациям Андреа Крисанти удалось устранить один из самых крупных очагов коронавируса в Италии, который находился в области Венето. Он уговорил власти взять анализы у всех жителей региона, а не только у контактировавших с зараженными. В результате выяснилось, что COVID-19 был у 3% населения, при этом почти половина из них не имела симптомов.



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