Адиль Ширинов раскрыл новые подробности о проектах Aurus

12.06.2020, 10:17, Разное

Во время беседы с журналистами Адиль Ширинов, глава Aurus Motors, раскрыл новые подробности о проектах семейства Aurus. По его словам, первые серийные авто появятся весной 2021 года.

Бренд Aurus составляет прямую конкуренцию таким известным компаниям как Rolls-Royce, Bеntley и Maybach. Как отметил Адиль Ширинов, параметры защищенности и качество силовой установки российского автомобиля во многом превосходят зарубежных конкурентов. При этом, отечественные машины семейства Aurus примерно на 15% дешевле.

Директор компании предполагает, что больше всего популярностью будет пользоваться модель Aurus Senat. Сборку этого авто начнут уже в текущем году. Кузов седана произведут из российской стали, а с конвейера автомобиль сойдет в мае следующего года. Планируется, что отделку салона и деревянные панели бренд Aurus изготовит вместе со своими партнерами из Италии. Спустя 1,5 года после выпуска седана стартует производство внедорожника Komendant, а приобрести его россияне смогут в начале 2023 года. Несмотря на ситуацию с пандемией и кризисом, автолюбители из РФ не перестали оформлять заказы на Aurus Senat, стоимость которых стартует от 18 миллионов рублей.

Предполагается, что около 90% комплектующих Aurus будут производиться внутри страны. По плану выпускать до 5 тысяч машин, из которых 70% будут предназначаться для экспорта.