Ученые обнаружили связь между распространением коронавируса и климатом

12.06.2020, 10:17, Разное

Американским ученым удалось установить, что между темпами распространения коронавируса и климатом в разных регионах земного шара существует определенная связь. Так, специалисты составили карту зависимости климата и пандемии.

В рамках исследования сотрудники медицинского факультета Университета Мэриленда обнаружили, что вирус сильнее себя проявил на территориях, расположенных между 30-м и 50-м градусами северной широты. В первую группу вошли такие города, как Тэгу, Милан, Париж, Мадрид, Ухань, Ком, Токио и Сиэтл. В этих регионах температура составляла от 3 до 9 градусов, кроме того воздух был достаточно сухим.

Также в пояс распространения коронавируса попали Центральная Азия, Кавказ, Великобритания, часть Европы, северо-восток и средний запад США вместе с Британской Колумбией. Ученые полагают, что 2019-nCoV проявляет себя, как «сезонный грипп», активность которого наблюдается зимой или ранней весной.