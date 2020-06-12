 

Ученые обнаружили связь между распространением коронавируса и климатом

12.06.2020, 10:17, Разное

Американским ученым удалось установить, что между темпами распространения коронавируса и климатом в разных регионах земного шара существует определенная связь. Так, специалисты составили карту зависимости климата и пандемии.
В рамках исследования сотрудники медицинского факультета Университета Мэриленда обнаружили, что вирус сильнее себя проявил на территориях, расположенных между 30-м и 50-м градусами северной широты. В первую группу вошли такие города, как Тэгу, Милан, Париж, Мадрид, Ухань, Ком, Токио и Сиэтл. В этих регионах температура составляла от 3 до 9 градусов, кроме того воздух был достаточно сухим.

Также в пояс распространения коронавируса попали Центральная Азия, Кавказ, Великобритания, часть Европы, северо-восток и средний запад США вместе с Британской Колумбией. Ученые полагают, что 2019-nCoV проявляет себя, как «сезонный грипп», активность которого наблюдается зимой или ранней весной.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Мнение: Во Флориде разбился F-22 Raptor

22.05 / Личное: Как спасти Рамзана?!

15.04 / В Госдуме высказались об идее ввести продуктовые карточки в период карантина из-за коронавирусе

17.05 / Эксперты назвали лучшие по приоритетным свойствам смартфоны в 2020 году

07.05 / Учёные выяснили, что производители намеренно преувеличивают пользу детских смесей

05.06 / Учёные рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через уши

21.05 / Мнение: Путин – властелин цифр

03.05 / Ученые: Новый биочип может значительно ускорить тестирование лекарств

28.05 / При каких симптомах COVID-19 нужно срочно вызывать врача

29.05 / Мнение: Шумахер на Ниве, проблемы «Теслы» и роботизированный поиск детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска