Эксперт рассказал о необходимости заложенных в поправках к Конституции социальных гарантий

12.06.2020, 10:08, Новости дня

Большинство изменений, предложенных в Основной закон России, касается социальных гарантий и социальной политики – это вопросы пенсионного обеспечения, поддержки семьи и детства, вопросы оплаты труда, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель комитета Архангельского областного собрания по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов.

Председатель комитета подчеркнул, что поправками гарантирован минимальный уровень оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

«В Основном законе страны предложено закрепить ежегодную индексацию пенсий, социальных выплат и льгот. Это очень важно, ведь мы помним, что еще совсем недавно вопросы индексации социальных выплат, в том числе ЕДВ ветеранам в Архангельской области не были отрегулированы. Мы смогли это сделать на региональном уровне только в прошлом году», – отметил Эммануилов.

По его словам, принятие соответствующих поправок – это защита на будущее, «ведь нарушение этого принципа приведет к нарушению Конституции».

Также он отметил, что в предложенных поправках развернутое толкование получили вопросы поддержки семьи и детства: дети, их воспитание и развитие, сохранение основных семейных ценностей становятся приоритетами государства.

«Серьезно усилен блок, касающийся здравоохранения. По сути, ранее государство гарантировало предоставление возможности оказания медицинской помощи, но эта норма не была развернута. Сейчас Конституция фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от проживания, определяет совместные полномочия всех уровней власти», – сказал Эммануилов.

По его словам, сейчас правительству РФ и всей системе здравоохранения в целом предстоит очень сложная работа по реализации тех задач и полномочий, которые закреплены в поправках к Конституции.

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.