 

Автоновости: На модель Jaguar XF предложили выгодные скидки

12.06.2020, 9:46, Новости дня

Британская марка Jaguar активно занимается выпуском обновленного седана и универсала линейки Jaguar XF.

Уже до конца 2020 года данные автомобили поступят в продажу на местных рынках. Кроме того, разработчиками уже предусмотрены внушительные скидки на актуальные версии автомобилей. В свою очередь, новинка XF получила стильную головную оптику, улучшенный обвес, а также модернизированный кузов. Наиболее выгодным для клиентов окажется версия с 6-цилиндровым мотором при скидке 11 тысяч долларов.

Модификация седана XF P380 оценивается в 69 тысяч долларов, тогда как версия XF Sportbrake оценивается производителем в 72,8 тысяч долларов. В топовом исполнении под капотом применили 3-литровый двигатель с мощностью 380 л.с.



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