Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe GTS показали на фотографиях

12.06.2020, 10:00, Новости дня

В Сети опубликовали снимки обновленного купеобразного кроссовера Porsche Cayenne Coupe GTS.

Автомобиль в настоящее время проходит тестовые испытания на трассе Нюрбургринга, где фотошпионам и удалось запечатлеть транспортное средство. Вместе с тем новинка получила ряд серьезных обновлений, которые коснулись внешнего вида и технических параметров. Новинка имеет 4-литровый турбированный двигатель, который выдает 453 л.с. мощности. Кроме того, модель получила 8-ступенчатую трансмиссию и систему полного привода.

Следует отметить, что Porsche Cayenne Coupe GTS обладает датчиками дождями, подогревами сидений, мультимедийным центром, круиз-контролем и другими опциями, включая систему предотвращения столкновений. Старт производства начнется в следующем году.