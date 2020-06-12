 

Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe GTS показали на фотографиях

12.06.2020, 10:00, Новости дня

В Сети опубликовали снимки обновленного купеобразного кроссовера Porsche Cayenne Coupe GTS.

Автомобиль в настоящее время проходит тестовые испытания на трассе Нюрбургринга, где фотошпионам и удалось запечатлеть транспортное средство. Вместе с тем новинка получила ряд серьезных обновлений, которые коснулись внешнего вида и технических параметров.  Новинка имеет 4-литровый турбированный двигатель, который выдает 453 л.с. мощности. Кроме того, модель получила 8-ступенчатую трансмиссию и систему полного привода.

Следует отметить, что Porsche Cayenne Coupe GTS  обладает датчиками дождями, подогревами сидений, мультимедийным центром, круиз-контролем и другими опциями, включая систему предотвращения столкновений. Старт производства начнется в следующем году.



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