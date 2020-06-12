Мнение: Путину не до Учкекена

12.06.2020, 9:52, Разное

Очередной регион России вопиет о помощи. О том, что в Карачаево-Черкесии настоящая беда с коронавирусом — не хватает мест в больницах, врачей, лекарств: сделать КТ, сдать тест, госпитализироваться можно «только по блату» — уже не первый день пишут СМИ. В селении Учкекен отчаявшиеся люди вышли на стихийный митинг, скандируя «Путин, Москва, помогите нам!»

Но до Путина доходит лишь скрип Чайки, разжалованного из генпрокуроров в полпреды СКФО: «Ситуация в Карачаево-Черкесской республике в связи с распространением COVID-19 оценивается как сложная, но контролируемая. По мнению ряда специалистов, пандемия в регионе достигла пика…».

Пик – это такие же лживые, как по Москве, официальные данные: 1889 заражений, 500 чел. уже поправились, умерли всего 9 человек.

Хотя по рассказу местных жителей, картина, как в Дагестане: люди умирают, не дождавшись не то, что помощи, но даже диагноза. Випов, как муфтия КЧР Бердиева, спецбортами увозят лечиться в Москву, а простые люди спасаются чем и как могут. По уверению местных, «та помощь, которая была выделена правительством Российской Федерации, разошлась по личным аптекам». Но на Кавказе – это обычная практика: «за 20 лет люди научились жить вне государства, рассчитывая только на себя».

И правильно! Путину не до какого-то Учкекена или Черкесска. Он примеряет обнуляжный костюм, а в это время по видеосвязи успокоительно журчит главный санитарный врач РФ Попова: «В настоящее время в Российской Федерации продолжается регистрация случаев новой коронавирусной инфекции с четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста».

СерпомПо