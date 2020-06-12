Российский флаг развернули в Тель-Авиве в честь Дня России

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12.06.2020, 9:48, Новости дня

Российский флаг площадью более 600 кв. метров развернули на набережной Тель-Авива в честь Дня России.

Во флешмобе приняли участие несколько десятков человек, передает ТАСС.

«Жители Тель-Авива подъезжают, подходят, спрашивают, что это за акция. Когда мы им объясняем, в честь чего сегодня мы развернули такой огромный флаг, они радуются, улыбаются и поддерживают нас», – рассказала участница акции Яна Айзикович, возглавляющая Ассоциацию русскоязычных женщин Израиля.

Отмечается, что флешмоб проводился в строгом соответствии с указаниями местных властей – участники были в защитных масках и соблюдали социальную дистанцию. 

После акции началось выступление актеров в российских национальных костюмах, которые угощают горожан русскими сладостями.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Ранее с Днем РФ россиян от лица правительства США и американского народа поздравил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео. Также председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму ко Дню России. 



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