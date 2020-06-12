 

Баскетболист Коби Брайант посмертно удостоен премии “Эмми”

12.06.2020, 9:40, Новости дня

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант был посмертно удостоен престижной телевизионной премии "Эмми". Официально награда будет присуждена ему 18 июля.

Как сообщает сайт американской телевизионной академии, наградить Брайанта было решено за его вклад в развитие Лос-Анджелеса. "Телевизионная академия с радостью сообщает, что легенда баскетбола и филантроп Коби Брайант получил награду "Эмми", — написано с заявлении организации в Twitter.

Напомним, что Брайант погиб в результате крушения его личного вертолета в калифорнийском городе Калабасаса. Вместе со своей дочкой Джианной он направлялся на юниорский матч по баскетболу. На борту также находились еще семь пассажиров, которые также погибли. 



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