В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов

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12.06.2020, 9:40, Новости дня

В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, заявил вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Всего в столице вылечились от инфекции уже 118 024 человека.

Ранее Ракова рассказала, что популяционный иммунитет к коронавирусу COVID-19 в столице формируется у 17,4 процента москвичей. За последние 2 недели этот показатель в Москве увеличился на 5 процентов.

В столице сделано уже 2,8 миллионов тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на наличие антител. Доля болеющих по итогам ПЦР и ИХЛА-тестов уменьшается, более 40 процентов болеют бессимптомно, цитирует Анастасию Ракову официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Накануне вечером сообщалось: в Москве скончались 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб призывает оставаться дома при любых симптомах ОРВИ и не заниматься самолечением.



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