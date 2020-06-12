Дипломаты из России и США обсудили ситуацию в Сирии
12.06.2020, 9:37, Новости дня
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри побеседовал по телефону с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым, сообщают в Госдепартаменте.
Как сообщается в заявлении ведомства, Джеффи и Вершинин «обсудили политический процесс урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, которая предусматривает суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии».
Они также обсудили последние события в Идлибе и на юго-западе Сирии.
Дополнительные подробности не уточняются.
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Русская служба «Голоса Америки»
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