Помпео поздравил россиян с Днем России

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12.06.2020, 9:37, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, который отмечается 12 июня.

«В этот день мы празднуем 30-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете России, которая признает демократические чаяния и суверенитет народа России, его многовековую историю, культуру, традиции и их неотчуждаемое право на достойную жизнь», – отметил Помпео.

Он напомнил, что декларация «гарантирует права граждан и равную защиту перед законом, а также их готовность жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами».

«В то время как мировая общественность празднует 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, Соединенные Штаты чтят жертвы, принесенные всеми, кто боролся с нацизмом, в том числе миллионами российских солдат и мирных граждан, которым пришлось пережить невероятные страдания и потери, – продолжил Помпео. – Мы не должны забывать, что в конечном итоге конец нацистской агрессии в Европе положило сотрудничество великих наций, в том числе наших двух стран».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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