Молдавский олигарх Влад Плахотнюк просил убежища в США. Его заявление отклонили

12.06.2020, 9:35, Новости дня

Олигарх и бывший глава правившей в Молдове Демократической партии Влад Плахотнюк, покинувший страну в прошлом году на фоне правительственной перестановки, попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Заявление Плахотнюка отклонили по иску, поданному в федеральном суде США, сообщает Радио Свобода.

В январе, через четыре месяца после подачи заявления, Плахотнюку отменили американскую визу. Это произошло после того, как государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что “коррупционные действия [Плахотнюка] подорвали верховенство закона и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове”. Принятые в отношении Плахотнюка меры означают, что ни он, ни его ближайшие родственники не имеют права получать американскую визу.

Плахотнюк подал иск в суд в Нью-Йорке, утверждая, что визовый запрет лишил его “надлежащего процесса разбирательства убежища и тем самым ставит его жизнь и свободу под серьезную опасность”.

В мае 2020 года в Молдове беглому олигарху выдвинули обвинения в масштабном хищении и планируют требовать его экстрадиции из США. Об этом заявил генеральный прокурор страны Александру Стояногло.

В Молдове Плахотнюка обвиняют в создании криминальной группы, вымогательстве и мошенничестве. Олигарха связывают, помимо прочего, с исчезновением более 1 миллиарда долларов (эта сумма составляет более одной десятой годового ВВП страны) со счетов крупнейших банков страны в 2012-2014 годах.

Обвинения прокуратуры во многом строятся на документах, собранных международной расследовательской компанией Kroll. В них описан механизм хищения средств из банков через подставные компании и сомнительные кредитные договоры. Утверждается, что важную роль в этой схеме сыграл бизнесмен Илан Шор, который был осужден в Молдове за мошенничество (приговор был обжалован, и Шор так и не попал в тюрьму). Именно при его посредничестве, как утверждается, Плахотнюк вывел со счета в одном из банков около 100 миллионов долларов.

Влад Плахотнюк долгие годы оказывал значительное влияние на молдавскую политику, его сторонники были крупнейшей силой в правящей коалиции. Политические противники обвиняли его в “приватизации” страны, а европейские парламентарии называли Молдову “захваченным государством”. В июне 2019 года в стране разразился политический кризис. Тогда проевропейский оппозиционный блок ACUM и пророссийская Партия социалистов президента Игоря Додона создали коалицию, чтобы отстранить сторонников Плахотнюка от власти. Новое правительство поддержали США, ЕС и Россия. В результате Плахотнюк спешно улетел из Молдовы.

В конце 2019 года Национальный центр борьбы с коррупцией оповестил Международный центр полицейского сотрудничества Румынии, а также посольства Румынии, США и Великобритании в Молдове о том, что Плахотнюк владеет еще одним молдавским паспортом на имя Владислава Новака.