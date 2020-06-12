Птицы вернулись на место разлива нефтепродуктов в Норильске

12.06.2020, 9:30, Новости дня

Спасатели обнаружили птиц вблизи разлива дизельного топлива в Норильске, что может указывать на восстановление фауны, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

«Спасателями МЧС РФ при авиамониторинге вблизи места чрезвычайной ситуации в Норильске Красноярского края обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны», – сообщается на сайте МЧС.

Также в ведомстве отметили, что в полевом лагере спасателей, которые ликвидируют ЧС, используется очищенная вода из ближайшей акватории. Отмечается, что она безопасна для использования.

В настоящее время над ликвидацией разлива работают 670 человек и 264 единицы техники.

Между тем в оперативном штабе сообщили, что спасатели собрали более 17,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси в районе разлива нефтепродуктов, из них за последние сутки свыше 5,2 тыс. кубометров, передает ТАСС.

При этом в промышленный отвал всего вывезено около 46,1 тыс. тонн загрязненного грунта, из них 8,4 тыс. тонн за последние сутки. Кроме того, к сегодняшнему дню сорбентом обработано до 52,3 тыс. кв. метров.

Ранее директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова арестовали по делу о разливе дизельного топлива. Также были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке на месте инцидента. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. ЧП в Норильске локализовано.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».