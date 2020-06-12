 

Экс-супруга Михаила Кокшенова призналась, какое наследство ей оставил актер

12.06.2020, 9:30, Разное

После смерти народного артиста РФ Михаила Кокшенова экс-супруга Елена прокомментировала вопрос о наследстве, которое он оставил. По словам бывшей жены, никто делить имущество не будет, так как артист позаботился обо всех родных людях еще при жизни.
Как пишет издание Teleprogramma, звезда кинофильма «Спортлото-82» развелся с супругой Еленой из-за другой женщины. Экс-жене он подарил две квартиры, которые сразу записал на ее имя. По ее словам, Михаил Кокшенов подумал обо всех своих близких людях, хотя завещания не составлял. Она считает, что актер никого из родственников не обидел, поэтому делить недвижимость не необходимости.

Елена призналась, что экс-супруг не поддерживал инициативу общаться с его дочками. При этом, бывшая жена Кокшенова рассказала, что на похоронах она встретилась с Марьей – дочерью актера от первого брака. Елена охарактеризовала ее как очень красивую и скромную девушку. В будущем они планируют общаться.

Жизнь народного артиста оборвалась в возрасте 83 года. В его фильмографии более ста лент, а зрители полюбили Михаила Кокшенова за образ деревенского простака и смешного здоровяка.



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