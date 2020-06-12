Трамп разрешил ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда. В суде назвали эти меры “беспрецедентными”

12.06.2020, 9:19, Новости дня

11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ об экономических санкциях против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), которые участвуют в расследовании военных действий США в Афганистане, сообщается на сайте Белого дома.

Документ наделяет госсекретаря Майка Помпео полномочиями запретить сотрудникам МУС въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы на территории страны.

В указе Трампа сказано, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также наносят урон национальной безопасности страны.

Белый дом подчеркнул в своем заявлении, что США не являются государством-участником Римского статута и неоднократно отвергали утверждения МУС о распространении его юрисдикции на американских военнослужащих.

“Международный уголовный суд был создан для обеспечения ответственности за военные преступления, но на практике он представляет собой неподотчетную и неэффективную международную бюрократию, которая создает угрозу для наших военных, как и для сил наших союзников и партнеров”, – сказано в заявлении.

Администрация Трампа отметила, что МУС не внедрил необходимую реформу и проводит политически мотивированные расследования против США и их союзников, например, против Израиля. Кроме того, Белый дом заявил о существовании в МУС коррупции на самых высоких уровнях.

На пресс-конференции 11 июня Помпео заявил, что США не будут стоять в стороне, когда американцам грозит несправедливый судебный процесс (он использовал идиому “суд кенгуру”).

“У меня есть сообщение для многих наших союзников по всему миру: ваши граждане могут быть следующими, особенно из тех стран НАТО, которые боролись с терроризмом в Афганистане вместе с нами”, – цитирует дипломата пресс-служба Госдепа.

МУС в опубликованном на сайте заявлении выразил “глубокое сожаление” в связи с реакцией США на расследование и назвали анонсированные Вашингтоном меры “беспрецедентными”.

“Эти нападки представляют собой эскалацию и неприемлемую попытку вмешаться в верховенство закона и правовые процедуры суда. Их единственная цель – оказать влияние на действия должностных лиц МУС во время проведения независимого и объективного расследования и беспристрастного судебного разбирательства. Это также нападки на жертв жестоких преступлений, для многих из которых суд является последней надеждой на справедливость”, – сказано в заявлении.

В МУС подчеркнули, что будут “твердо поддерживать” своих сотрудников и должностных лиц.

Международный уголовный суд начал работу в 2002 году. Государства становятся участниками МУС по факту ратификации Римского статута (его уже ратифицировали 123 страны).

В 2017 году главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда попросила судей МУС о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане боевиками радикального исламистского движения “Талибан”, афганскими правительственными войсками, а также иностранными вооруженными силами, в том числе американскими.

“Есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил США сотрудники Центрального разведывательного управления применяли пытки, прибегали к жесткому обращению, посягательству на личное достоинство, изнасилованию в отношении связанных с конфликтом заключенных в Афганистане и других местах, главным образом в период 2003–2004 годов”, – сообщила тогда Бенсуда.

США еще в 2018 году рассматривали возможность ввести санкции против суда, а в 2019 году аннулировали визу Бенсуде, которая является гражданкой Гамбии.

В марте 2020 года МУС одобрил проведение расследования.

Афганистан является участником суда, но его правительство возражает против расследования, поскольку афганские власти самостоятельно расследуют возможные военные преступления, сообщила газета The New York Times.