 

В Крыму объявили дату начала бронирования отдыха для россиян

12.06.2020, 9:16, Новости дня

Россияне смогут бронировать отдых в Крыму с 1 июля, сообщила пресс-служба регионального министерства курортов и туризма.

С 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции, в том числе необходимость проходить двухнедельный карантин для прибывающих из других регионов России. В этот же день в республике начинается курортный сезон, однако до начала июля в санаториях и отелях будут размещать только жителей полуострова, передает ТАСС. 

«С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля», – отметил глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.

Он также добавил, что в течение последних двух месяцев на горячую линию министерства поступило почти 6 тысяч обращений. По сравнению с прошлым годом их количество многократно увеличилось. Так, если 10 июня 2019 года операторы приняли 18 звонков, то спустя год – уже 439.

Отмечается, что горячая линия работает круглосуточно. Наиболее часто россияне спрашивают о возможности прибытия в Крым и переносе туров, самыми заинтересованными при этом оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По оценкам властей Крыма, в этом году из-за коронавируса регион потерял от 1 до 2 млн туристов.

Ранее Волченко заявил, что принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. 



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