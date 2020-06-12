 

Пенсионеры в России получат единовременную выплату: названа сумма

12.06.2020, 9:05, Разное

Выплата в размере около двух тысяч рублей пенсионерам в России будет единовременной. На нее могут претендовать пожилые люди, получающие минимальную пенсию.

Решение о выплате прибавки к пенсии озвучили власти нескольких регионов. Так, в Ленинградской области пожилые граждане получат по две тысячи рублей, а в Пензенской и Тамбовской – 1 800, сообщает АН “Актуальные новости”.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили об индексации накопительных пенсий на 9,13%. Претендовать на прибавку смогут граждане от 53 до 67 лет. Перерасчет будет произведен автоматически с 1 августа – подавать заявление не нужно.

Июньский график выплаты пенсий будет скорректирован из-за праздника. Страна будет отдыхать в пятницу, 12 июня. Почтовые и банковские отделения работать не будет. Пенсионеры в России получат положенные выплаты 13 июня.

Еще один выходной придется на среду, 24 июня. В этот день пройдет военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но на графике выплаты пенсий это не отразится.

Напомним, что работающим пенсионерам в России предложили индексировать выплаты с 1 июля. Такой законопроект подготовили в ЛДПР. В партии считают, что отмена индексаций для этой категории граждан провоцирует рост социальной напряженности.

По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.
Обращаться в ПФР не нужно.#ПФР #важнознать #пенсия #80лет #COVID19 pic.twitter.com/sPIhVHPq0r

— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) May 26, 2020



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