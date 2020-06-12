«Мы теперь братья» – Ксения Собчак сравнила свою свадьбу и похороны Джорджа Флойда

12.06.2020, 8:53, Разное

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала своим «братом» скончавшегося от полицейского произвола Джорджа Флойда. Поводом для этого стало сравнение свадьбы журналистки с режиссером Константином Богомоловым и церемонии похорон героя протестов в США.

На своей странице в Instagram-аккаунте Ксения Собчак опубликовала совместное фото своей свадьбы, на которую она приехала на катафалке, и похорон Джорджа Флойда. Такая «обрядность», по словам телеведущей, сделала их «братьями».

Церемонию прощания с Джорджем Флойдом посетили не только его родственники, но и множество других людей, среди которых присутствовали жертвы полицейского произвола и голливудские актеры. Героя американских протестов похоронили в золотом гробу, который был доставлен на кладбище на конном катафалке.