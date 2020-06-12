Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал флота Касатонов»

12.06.2020, 8:48, Новости дня

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» будет передан ВМФ РФ в июле 2020 года, сообщил гендиректор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.

«Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» практически завершились. Планируем его передать Военно-морскому флоту в начале июля, перед Главным военно-морским парадом», – цитирует РИА «Новости» Пономарева.

Гендиректор напомнил, что корабль проходил испытания на Северном и Балтийском флотах, и подчеркнул, что он показал «очень хорошие характеристики».

По его словам, судно завершило морскую часть госиспытаний вернулось на завод, где в течение июня пройдет ревизию.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» войдет в состав Северного флота так же, как и его предшественник – головной корабль проекта фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербург для ревизии.