 

Власти США решили обязать отчитываться о «поддержке Россией» расистов

12.06.2020, 8:30, Новости дня

Проект военного бюджета США на 2021 финансовый год требует от властей отчитываться об исследовании поддержки расистских группировок в США и Европе, которую приписывают России.

Положение присутствует в документе, опубликованном на сайте комитета сенатского комитета по делам вооруженных сил.

Согласно проекту, от американского правительства будут требовать составление отчета о поддержке «расистских и экстремистских группировок и сетей, ориентированных на этническое насилие, в Европе и США, которые создают или способствуют росту угрозы национальной безопасности». Такую деятельность составители документа приписывают России.

Кроме того, предлагается продлить запрет на военное сотрудничество с Россией и другую деятельность, признающую российский суверенитет над Крымом.

«Долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является одним из главных оборонных приоритетов, требующих постоянного финансирования и усиления сдерживания в соответствии с уровнем представляемой угрозы», – сказано в документе.

Также в Сенате предлагают продлить действующие ограничения на предоставление РФ «чувствительной информации» по противоракетной обороне (ПРО) и интеграцию системы в соответствующую инфраструктуру РФ и КНР. Вместе с тем будет увеличено финансирование Европейской инициативы сдерживания.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода за слова о «расизме в России».

Глод заявлял, что «панические и маниакальные попытки» политиков остановить протесты в США свидетельствуют о «предсмертных хрипах умирающей старой Америки». При этом, говоря о расизме, эксперт выразил мнение, что эта проблема существует также в Европе и, в частности, в России. 



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