 

Владимир Мединский: ровно сто лет назад Красная Армия освободила Киев

12.06.2020, 8:25, Новости дня

Сегодня — вековой юбилей исторического события, о котором в последнее время мало, кто помнит. Ровно сто лет назад Красная Армия в первый раз освободила Киев.

После Первой мировой территорию Украины буквально растащили на части, а сама столица, по меньшей мере, 15 раз переходила из рук в руки. После череды переворотов Директорию возглавил Семён Петлюра. Несколько раз его снимали с этого поста. В 1920-м, желая закрепиться в Киеве, он заключил военный договор с правительством Пилсудского, и по сути — сдал город польским войскам. В тот период Варшава мечтала о возрождении Речи Посполитой в границах 17-го века. Свою оценку этим событиям в интервью телеканалу "Россия 24" дал историк и помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Польская армия во главе с Пилсудским напала на Советскую Россию. Они заняли Минск, территорию больше современной Белоруссии, современной Литвы, а 25 апреля 1920 года, договорились с Петлюрой об объединённых действиях. Петлюра в ответ на поддержку Польши, пообещал им просто подарить всю Западную Украину. Уже в начале мая захватили Киев. Но, правда, просидели они там недолго. Красная Армия быстро перегруппировалась, нанесла ответный удар и била поляков аж до Варшавы. Так что 12 июня 1920 года — столетие освобождения Киева", — рассказал Владимир Мединский.



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