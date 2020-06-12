Россия принимает поздравления с государственным праздником

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12.06.2020, 8:25, Новости дня

Поздравления с Днем России приходят сегодня из-за рубежа. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и всех россиян.

Он отметил, что сегодня РФ — сильная и авторитетная держава, вносящая большой вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, а также поблагодарил Владимира Путина за плодотворную работу по укреплению дружбы между Казахстаном и Россией, сообщает телеканал "Россия 24".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении подчеркнул, что этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции, и добавил, что в Белоруссии с большим уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ поздравительную телеграмму. По его словам, сегодня "российский народ под руководством Владимира Путина добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России, чему народ КНДР искренне радуется".

Поздравил россиян с праздником и госсекретарь США Майк Помпео. В обращении, которое распространил американский Белый дом, отмечают сотрудничество двух стран в ходе Второй мировой войны.



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