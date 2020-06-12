На спине акулы увидели шрамы от присосок гигантского кальмара

12.06.2020, 8:21, Разное

Океанские глубины таят в себе множество загадок и мы до сих пор изучили лишь ничтожно малое количество морских существ. Где-то там в полной темноте живут неведомые гиганты, о существовании которых мы вероятно даже не догадываемся.

Одним из таких таинственных глубоководных гигантов является гигантский кальмар, чья длина может достигать более 16 метров.

Эти существа очень редко попадаются в руки ученых, а когда их иногда выбрасывает на берег, то это сравнительно небольшие особи. А вот кашалоты, которые могут нырять на глубину до 2 км, сталкиваются с настоящими монстрами. Ученые находят доказательства подобных "встреч" на коже кашалотов, где остаются отпечатки от мощных присосок щупалец кальмаров.

Если судить по диаметру этих присосок, то где-то в глубинах океана плавают и 20-метровые кальмары…

Чем питаются подобные гиганты? Ведь для такого большого тела нужно много еды, а на глубине с едой достаточно плоховато. Вероятно именно в поисках еды гигантские кальмары регулярно поднимаются ближе к поверхности, где больше рыбы. А там они уже могут стать жертвами других хищников, к примеру акул. Или же акула может стать его добычей.

О том, что гигантские кальмары могут сталкиваться с акулами, ученые даже и не подозревали до недавнего дня. Но недавно на глаза исследователей попалась фотография длиннокрылой акулы, на спине которой виднелся четкий след от крупных присосок гигантского кальмара (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Это фото было снято год назад где-то у берегов Гавайев дайвером-фотографом Дероном Вербеком. Сам он, когда делал снимки подводных обитателей, не заметил на фото с акулой ничего необычного, а после разместил фото на своей страничке в соцсетях.

Лишь недавно это фото случайно заметил морской биолог и специалист по акулам Яннис Папастаматиу и был изумлен увиденным отпечатком присосок. Он тут же связался с фотографом и сказал ему, что на его снимке изображена уникальная вещь, которую раньше еще никто никогда не видел.

Сейчас Папастаматиу сожалеет о том, что сделал всего одно фото этой акулы и первым не заметил странный отпечаток на ее спине. Если бы он сообщил об этой акуле биологам раньше, они смогли бы проследить за ней и узнать маршрут, где она плавает и где могла столкнуться с гигантским кальмаром.

Еще одна любопытная деталь это то, что подобные длиннокрылые акулы обычно плавают у самой поверхности, то есть получается, что гигантский кальмар поднялся из глубин не просто в более верхние слои, а на самую поверхность океана.

По размеру акулы в 2 метра и диаметру отпечатков присосок биологи смогли вычислить предполагаемую длину этого гигантского кальмара. Он не был чудовищем, с которыми сталкиваются кашалоты, но был и правда очень большим – его тело в длину видимо достигало 1 метра, а вместе с щупальцами общая длина равнялась более 8 метров.

Чтобы оставить такой отпечаток на теле акулы, кальмар должен был очень прочно присосаться к ней щупальцами и можно лишь представить какая между этими двумя крупными хищниками началась драка. Потом акуле удалось вырваться из щупалец кальмара или тот сам решил оставить добычу.

Но есть и другая версия, полностью обратная, согласно которой это акулы охотились на кальмаров и что однажды одна из них просто столкнулась со слишком крупной добычей, которая начала сопротивляться и оставила след на ее спине.