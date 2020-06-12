В Донецкой шахте заметили колесо возрастом 300 миллионов лет

12.06.2020, 8:21, Разное

Эта история бродит по интернету как минимум с 2013 года, а произошла в 2008 году. Кроме нескольких фотографий и рассказа очевидца, никаких доказательств ее правдивости нет, а сам артефакт уже недоступен для изучения.

В 2008 году на шахте города Донецка Ростовской области (Россия) в туннелях пласта J3 "Суходольский" на глубине 900 метров, где добывали коксующийся уголь, было обнаружено … колесо.

Обыкновенное по форме колесо, словно от телеги, с отчетливо видными деревянными "спицами" и ободом. При этом оно было буквально вмуровано в каменноугольную породу, которая была датирована 360-300 миллионами лет.

Фотографии этого колеса были сделаны зам.начальника В.В. Кружилиным, который позже передал их мастеру С. Косаткину, а тот пояснил эту историю еще кому-то (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

К истории прилагалось и письмо Косаткина, в котором он сообщал, что работал в шахте горным мастером, когда была сделана эта находка. Он заверяет, что данная находка не является подделкой и что он и рабочие даже просили директора шахты пригласить ученых для подробного изучения этого колеса.

Директор однако разрешения не дал, а потом и вовсе приказал ускорить работы по прохождению разреза. Рабочие поначалу пытались извлечь колесо из породы с помощью инструментов, но оно оказалось так сильно вмуровано в пласт, что его можно было вытащить лишь разрушив потолок туннеля, что грозило обрушением.

Поэтому вскоре попытки вытащить колесо (или деталь механизма, похожую на колесо?) прекратились и шахтеры последовали приказу начальника продолжать работы. При этих работах артефакт был безвозвратно завален отходами породы.

По словам Косаткина, в том же туннеле и в тот же период шахтеры нашли еще один отпечаток колеса, только меньше размером. И он тоже был завален. А в 2009 году эту шахту официально закрыли насовсем и по сей день она так и стоит закрытая. Доступ даже к завалам практически невозможен.