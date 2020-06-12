У сообщившего о распространении коронавируса врача из Уханя родился здоровый сын

12.06.2020, 8:17, Разное

Супруга врача Ли Вэньляна, впервые сообщившего о вспышке опасного коронавируса в Ухане, родила здорового ребенка. Отец не смог присутствовать, поскольку в феврале он скончался от COVID-19, но его жена и сын не испытывают никаких проблем со здоровьем, о чем Фу Сюэцзе пояснила в социальной сети WeChat.

Она выразила надежду, что ее муж Ли Вэньлян смог увидеть рождение сына, «находясь в раю». Супруга поблагодарила его за последний подарок. До смерти Ли Вэньлян работал врачом в Центральной больнице. 30 декабря он предупредил коллег о семи случаях заражения коронавирусом SARS посетителей рынка морепродуктов.

Сообщения медика быстро распространились в социальной сети, а на следующий день им и его коллегами заинтересовались полицейские. Они вынесли предупреждение и сказали не публиковать в Сети ложных заявлений. В феврале Ли Вэньлян скончался от сердечной недостаточности. Китайские власти признали его смерть, но назвали ее «производственной травмой». Позднее подтвердилось, что он скончался от коронавируса, а уже в марте ситуация с распространением вируса переросла в пандемию.