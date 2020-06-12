“Вакарчук обнулился”, “Пора откладывать деньги на концерт”. Реакция соцсетей на сложение полномочий Вакарчуком

12.06.2020, 8:10, Новости дня

Музыкант и политик Святослав Вакарчук 11 июня заявил о сложении полномочий народного депутата Украины – уже второй раз в своей политической карьере.

По его словам, он частично выполнил свою миссию, заведя в парламент патриотичных людей. Вместо него в Верховную Раду по спискам партии “Голос” зайдет Алина Свидерская.

“ГОРДОН” публикует подборку мнений.

Риторический вопрос от украинского писателя и поэта Сергея Жадана.

Потом Жадан, видимо, вспомнил известный ролик Владимира Зеленского времен президентской избирательной кампании 2019 года (“Слава, ты “да” или “нет”? Потому что если ты железно “да” или точно “нет” – ну, тогда и я”).

Хто такий вакарчук?

ІзРадник.

— Oleksa Razum (@OleksaRazum) June 11, 2020

Вакарчук заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах в ВР.

— Папа Стифлера (@StillVasserman) June 11, 2020

Вакарчук обнулился.

— Странник (@gerbitsy) June 11, 2020

Мироздание опять не поняло просьбу.

Просили піти Авакова, а пішов дощ і Вакарчук.

— Голубовський Маркетинг (@golubovsky) June 11, 2020

Шкода, що Вакарчук не став президентом, – не треба було би гнати, він сам *

— aNATOly (@A_Traxel) June 11, 2020

Какой еще стабильности нам не хватает?!

Якщо мене розбудять через сто років і спитають, що зараз відбувається, я без вагань скажу, що Вакарчук вчергове складає мандат.

Не кажу, що це щось погане. Просто політика – не його тема, час вже зрозуміти.

Голосу від таких змін стане тільки краще. Двіж по Авакову це засвідчив.

— Без маски, без документів (@antonohaio) June 11, 2020

Вакарчук сложил депутатский мандат. Теперь жду, когда объявят концерты, пора отложить деньги *

— Niсk Bernat (@BernatNik) June 11, 2020

(Если вы не в курсе, у Scorpions прощальных туров было больше, чем один).

Вакарчук и депутатский мандат – это прямо как Scorpions и прощальный тур.

— Р (@stasenia) June 11, 2020

Всетаки звичка співака повторювати останній рядок двічі не проходить одразу Posted by Майкл Щур on Neljapäev, 11. juuni 2020

Видеореконструкция и инфографика о сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.

Вакарчук_в_ВР.gif pic.twitter.com/Q44HNB11nq

— Шановне Пандство (@crimeapanda) June 11, 2020

Вакарчук покидає Голос і складає мандат Posted by Друга приватна мемарня on Neljapäev, 11. juuni 2020

Журналист Михаил Ткач обращает внимание на несколько серьезных вопросов, связанных с уходом Вакарчука из Верховной Рады.

В тому що Вакарчук вдруге достроково припиняє свої депутатські повноваження бачу і більш серйозну проблему. Виходить що пісні:- Без бою – Еверест – Все буде добре- ВставайВакарчук співав не про себе Posted by Mykhailo Tkach on Neljapäev, 11. juuni 2020

Топ-список речей, непотрібних у 2020 році

1. Закордонний паспорт

2. Абонемент в кінотеатр Жовтень

3. Святослав Вакарчук

— амбасадор тревожности и помытой посуды (@ukrominion) June 11, 2020

На сложение полномочий Вакарчуком отреагировал даже американский бизнесмен Илон Маск.

lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2020