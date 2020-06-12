“Вакарчук обнулился”, “Пора откладывать деньги на концерт”. Реакция соцсетей на сложение полномочий Вакарчуком
12.06.2020, 8:10, Новости дня
Музыкант и политик Святослав Вакарчук 11 июня заявил о сложении полномочий народного депутата Украины – уже второй раз в своей политической карьере.
По его словам, он частично выполнил свою миссию, заведя в парламент патриотичных людей. Вместо него в Верховную Раду по спискам партии “Голос” зайдет Алина Свидерская.
“ГОРДОН” публикует подборку мнений.
Риторический вопрос от украинского писателя и поэта Сергея Жадана.
Слав, ну як так можна???
Posted by Сергій Жадан [офіційна сторінка] on Neljapäev, 11. juuni 2020
Потом Жадан, видимо, вспомнил известный ролик Владимира Зеленского времен президентской избирательной кампании 2019 года (“Слава, ты “да” или “нет”? Потому что если ты железно “да” или точно “нет” – ну, тогда и я”).
Ну добре, а Вова теж піде?
Posted by Сергій Жадан [офіційна сторінка] on Neljapäev, 11. juuni 2020
Хто такий вакарчук?
ІзРадник.
— Oleksa Razum (@OleksaRazum) June 11, 2020
Коротко про політика Вакарчука
Posted by Баба і кіт on Neljapäev, 11. juuni 2020
Вакарчук заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах в ВР.
— Папа Стифлера (@StillVasserman) June 11, 2020
Вакарчук обнулился.
— Странник (@gerbitsy) June 11, 2020
Мироздание опять не поняло просьбу.
Просили піти Авакова, а пішов дощ і Вакарчук.
— Голубовський Маркетинг (@golubovsky) June 11, 2020
Шкода, що Вакарчук не став президентом, – не треба було би гнати, він сам *
— aNATOly (@A_Traxel) June 11, 2020
Какой еще стабильности нам не хватает?!
Якщо мене розбудять через сто років і спитають, що зараз відбувається, я без вагань скажу, що Вакарчук вчергове складає мандат.
Не кажу, що це щось погане. Просто політика – не його тема, час вже зрозуміти.
Голосу від таких змін стане тільки краще. Двіж по Авакову це засвідчив.
— Без маски, без документів (@antonohaio) June 11, 2020
Вакарчук сложил депутатский мандат. Теперь жду, когда объявят концерты, пора отложить деньги *
— Niсk Bernat (@BernatNik) June 11, 2020
(Если вы не в курсе, у Scorpions прощальных туров было больше, чем один).
Вакарчук и депутатский мандат – это прямо как Scorpions и прощальный тур.
— Р (@stasenia) June 11, 2020
Всетаки звичка співака повторювати останній рядок двічі не проходить одразу
Posted by Майкл Щур on Neljapäev, 11. juuni 2020
Видеореконструкция и инфографика о сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.
Вакарчук_в_ВР.gif pic.twitter.com/Q44HNB11nq
— Шановне Пандство (@crimeapanda) June 11, 2020
Вакарчук покидає Голос і складає мандат
Posted by Друга приватна мемарня on Neljapäev, 11. juuni 2020
Журналист Михаил Ткач обращает внимание на несколько серьезных вопросов, связанных с уходом Вакарчука из Верховной Рады.
В тому що Вакарчук вдруге достроково припиняє свої депутатські повноваження бачу і більш серйозну проблему. Виходить що пісні:- Без бою – Еверест – Все буде добре- ВставайВакарчук співав не про себе
Posted by Mykhailo Tkach on Neljapäev, 11. juuni 2020
Топ-список речей, непотрібних у 2020 році
1. Закордонний паспорт
2. Абонемент в кінотеатр Жовтень
3. Святослав Вакарчук
— амбасадор тревожности и помытой посуды (@ukrominion) June 11, 2020
На сложение полномочий Вакарчуком отреагировал даже американский бизнесмен Илон Маск.
lol
— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2020
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет