 

“Вакарчук обнулился”, “Пора откладывать деньги на концерт”. Реакция соцсетей на сложение полномочий Вакарчуком

12.06.2020, 8:10, Новости дня

Музыкант и политик Святослав Вакарчук 11 июня заявил о сложении полномочий народного депутата Украины – уже второй раз в своей политической карьере.

По его словам, он частично выполнил свою миссию, заведя в парламент патриотичных людей. Вместо него в Верховную Раду по спискам партии “Голос” зайдет Алина Свидерская.

“ГОРДОН” публикует подборку мнений.

Риторический вопрос от украинского писателя и поэта Сергея Жадана.

Слав, ну як так можна???

Posted by Сергій Жадан [офіційна сторінка] on Neljapäev, 11. juuni 2020

Потом Жадан, видимо, вспомнил известный ролик Владимира Зеленского времен президентской избирательной кампании 2019 года (“Слава, ты “да” или “нет”? Потому что если ты железно “да” или точно “нет” – ну, тогда и я”).

Ну добре, а Вова теж піде?

Posted by Сергій Жадан [офіційна сторінка] on Neljapäev, 11. juuni 2020

Хто такий вакарчук?
ІзРадник.

— Oleksa Razum (@OleksaRazum) June 11, 2020

Коротко про політика Вакарчука

Posted by Баба і кіт on Neljapäev, 11. juuni 2020

Вакарчук заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах в ВР.

— Папа Стифлера (@StillVasserman) June 11, 2020

Вакарчук обнулился.

— Странник (@gerbitsy) June 11, 2020

Мироздание опять не поняло просьбу.

Просили піти Авакова, а пішов дощ і Вакарчук.

— Голубовський Маркетинг (@golubovsky) June 11, 2020

Шкода, що Вакарчук не став президентом, – не треба було би гнати, він сам *

— aNATOly (@A_Traxel) June 11, 2020

Какой еще стабильности нам не хватает?!

Якщо мене розбудять через сто років і спитають, що зараз відбувається, я без вагань скажу, що Вакарчук вчергове складає мандат.

Не кажу, що це щось погане. Просто політика – не його тема, час вже зрозуміти.

Голосу від таких змін стане тільки краще. Двіж по Авакову це засвідчив.

— Без маски, без документів (@antonohaio) June 11, 2020

Вакарчук сложил депутатский мандат. Теперь жду, когда объявят концерты, пора отложить деньги *

— Niсk Bernat (@BernatNik) June 11, 2020

(Если вы не в курсе, у Scorpions прощальных туров было больше, чем один).

Вакарчук и депутатский мандат – это прямо как Scorpions и прощальный тур.

— Р (@stasenia) June 11, 2020

Всетаки звичка співака повторювати останній рядок двічі не проходить одразу

Posted by Майкл Щур on Neljapäev, 11. juuni 2020

Видеореконструкция и инфографика о сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.

Вакарчук_в_ВР.gif pic.twitter.com/Q44HNB11nq

— Шановне Пандство (@crimeapanda) June 11, 2020

Вакарчук покидає Голос і складає мандат

Posted by Друга приватна мемарня on Neljapäev, 11. juuni 2020

Журналист Михаил Ткач обращает внимание на несколько серьезных вопросов, связанных с уходом Вакарчука из Верховной Рады.

В тому що Вакарчук вдруге достроково припиняє свої депутатські повноваження бачу і більш серйозну проблему. Виходить що пісні:- Без бою – Еверест – Все буде добре- ВставайВакарчук співав не про себе

Posted by Mykhailo Tkach on Neljapäev, 11. juuni 2020

Топ-список речей, непотрібних у 2020 році

1. Закордонний паспорт
2. Абонемент в кінотеатр Жовтень
3. Святослав Вакарчук

— амбасадор тревожности и помытой посуды (@ukrominion) June 11, 2020

На сложение полномочий Вакарчуком отреагировал даже американский бизнесмен Илон Маск.

lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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