 

Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых случаев COVID-19

12.06.2020, 8:10, Новости дня

За сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.

За указанный период умерло 16 человек, выздоровели 426.

Так, за весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человек, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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