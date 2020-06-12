«Лучше это посмотреть по телевизору»

12.06.2020, 7:54, Разное

Собянин призвал москвичей оставаться дома в праздники.

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День РФ 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня.

«Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Собянин напомнил, что в столице все еще запрещены массовые мероприятия. По его словам, вирус пока не побежден и все еще представляет большую опасность.

Из-за эпидемии коронавируса президент Владимир Путин перенес парад Победы на 24 июня. Власти некоторых регионов и отдельных городов отказались от его проведения в этот в день в связи сохраняющейся угрозой распространения инфекции.

Министр обороны Сергей Шойгу уже доложил президенту о готовности военных к параду Победы в Москве. По его словам, специалисты провели все необходимые медицинские мероприятия для предотвращения угрозы заражений. Ранее Шойгу говорил, что в мероприятии на Красной площади будут задействованы около 14 тысяч человек, а в парадах по всей стране будут участвовать 64 тысячи человек.

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