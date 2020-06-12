Под Москвой полицейского задержали при получении крупной взятки
12.06.2020, 7:49, Разное
В подмосковном городе Одинцово был задержан недобросовестный сотрудник правоохранительных органов. Уточняется, что он пытался получить крупную взятку.
Кроме того, у горе-полицейского нашли свертки с неизвестным веществом. Злоумышленник был уволен из органов, о суде над преступником информации на данный момент нет, пишет сайт “Подмосковье сегодня”.
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