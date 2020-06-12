Под Москвой полицейского задержали при получении крупной взятки

12.06.2020, 7:49, Разное

В подмосковном городе Одинцово был задержан недобросовестный сотрудник правоохранительных органов. Уточняется, что он пытался получить крупную взятку.

Кроме того, у горе-полицейского нашли свертки с неизвестным веществом. Злоумышленник был уволен из органов, о суде над преступником информации на данный момент нет, пишет сайт “Подмосковье сегодня”.