 

Под Москвой полицейского задержали при получении крупной взятки

12.06.2020, 7:49, Разное

В подмосковном городе Одинцово был задержан недобросовестный сотрудник правоохранительных органов. Уточняется, что он пытался получить крупную взятку.

Кроме того, у горе-полицейского нашли свертки с неизвестным веществом. Злоумышленник был уволен из органов, о суде над преступником информации на данный момент нет, пишет сайт “Подмосковье сегодня”.



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