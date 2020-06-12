 

Трамп заявил о необходимости увеличить финансирование полиции

12.06.2020, 7:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь раскритиковал призывы распустить полицию и урезать ее финансирование, заявив при этом о необходимости тратить больше средств на обучение правоохранителей.

«Мы должны пойти другим путем. Мы должны вкладывать больше энергии и ресурсов в обучение полиции, в подбор кадров <…>. Мы должны уважать нашу полицию, мы должны заботиться о нашей полиции, они защищают нас», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Мы заканчиваем подготовку указа, которые будет служить стимулом для полицейских управлений по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам [применения] силы», – добавил американский лидер на мероприятии в Техасе.

Ранее Трамп отказался распускать полицию или сокращать ее финансирование по требованию участников протестов. Погромы в Соединенных Штатах спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которого в среду похоронили в США.

В связи с начавшимися беспорядками Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как борьба за права меньшинств довела Америку до бунта.



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