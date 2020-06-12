Роспотребнадзор подготовил санитарные требования к магазинам и рынкам

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12.06.2020, 7:48, Новости дня

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе уточняется, что новые правила разработаны с целью предотвратить возникновение и распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

В частности, над торговыми точками на рынке следует устанавливать занавесы для защиты продуктов от осадков и прямых солнечных лучей. Кроме того, рыбные магазины запрещено размещать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям.

Гигиеническим требованиям, предъявляемым в жилых помещениях, должен соответствовать и уровень шума в торговых залах магазинов.

«В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря», –сказано в документе.

Также в торговых объектах не допускается продажа продуктов, которые падали на пол, а также взвешивание продавцом на весах продуктов без упаковки.

В киосках должна быть раковина для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны располагаться в местах с туалетом в пешеходной доступности от рабочего места.

Вместе с тем в объектах мелкорозничной торговли запретят торговать бахчевыми культурами, нарезанными частями или с надрезами. Также будет запрещена продажа яиц в отделах, которые реализуют не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению.

Ранее Роспотребнадзор разъяснил правила посещения музеев на фоне COVID. 



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