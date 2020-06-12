Мнение: Белым в Америке надо отделяться: США и ЮША назрели

12.06.2020, 7:40, Разное

Только не ищите в этой заметке расизм. Если вы его нашли, он у вас в голове. Тут только факты. Но черта пройдена. После осквернения статуи Колумба, после того, как громят фигуры многочисленных конфедератов – настоящих героев США, отцов-основателей, которые построили эту страну, после того, как белых полицейских фактически унизили, заставив вставать на колени, после того, как белые целуют черным ботинки, каясь за годы рабства, пора белому населению США покинуть афроамериканское население, ведущее свои происхождение от рабов. Причем, отдать им юг страны. Тот самый юг, куда плантаторы свозили чаще всего рабов. Там очень плодородные и богатые земли. Собственно, они отлично знают, где проходит “водораздел” Белого Севера и Черного Юга. Техас, Джорджия, Виргиния и Западная Виргиния, Северная и Южная Каролина, Теннесси, Кентукки, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Мэриленд, Делавэр, Флорида, Оклахома. Забирайте! И не грозите Южному Централу, попивая сок у себя в квартале.

Что касается американского Севера, то он останется за белыми. Между этими регионами США и ЮША нужно построить настоящую стену – причем, выше и лучше укрепленную, чем с Мексикой.

В истории есть примеры, когда чернокожие правили странами, взяв власть в свои руки. На разных континентах.

Первая в мире республика бывших рабов, скинувших свои цепи — звучит красиво и романтично. Но на практике все было не так радужно. Победители начали с того, что учинили массовую резню белого населения — тех, кто не успел сбежать и не погиб раньше. С начала февраля до 22 апреля 1804 года было истреблено около 5000 мужчин, женщин и детей. В ЮАР творилось, кстати, куда позже примерно то же – пока не навели порядок.

Резня 1804 года надолго испортила репутацию Гаити и осложнила международное положение молодой республики — большинство стран не хотело иметь дела с гаитянами. Кроме того, признание независимости Гаити Франция увязала с выплатой компенсации в размере 90 млн золотых франков. Эту гигантскую сумму Республика Гаити выплачивала вплоть до середины XX века.

Основатель Гаити Жан-Жак Дессалин, провозгласивший новую республику «страной только для черных» и отдавший приказ об истреблении белого населения, осенью 1804 года провозгласил себя императором. Правил он недолго — 17 октября 1806 года его убили во время нового государственного переворота.

С тех пор потянулась бесконечная череда государственных переворотов, заговоров, убийств, которая сопровождает всю историю Гаити. В 1844 году восточная часть острова, бывшие испанские владения, отделилась, объявив о создании независимой Доминиканской Республики. В этой республике, впрочем, также не было ни политической, ни экономической стабильности.

Гаити сегодня — это страна трущоб, мусора, который присутствует везде, криминала и попрошайничества. Последним занимаются абсолютно все — от властей, которые попрошайничают у международного сообщества, до простых жителей, которые попрошайничают у неосторожных туристов или друг у друга. Такими же становятся затем будут и Южные Штаты Америки, в то время как Северные Штаты Америки, собственно – США, будут процветать. Почему так получится, не берусь судить. Но именно так и будет, если белые проявят гордость – и скажут: “Знаете что, хватит, пожалуй, живите свободно сами по себе”.

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