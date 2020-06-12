Мнение: “Внутренние террористы захватили Сиэтл”

12.06.2020, 7:40, Разное

Агент Дональд понаблюдав 2 дня за происходящим в "Автономной зоне Сиэтла" потребовал от мэра Сиэтла и у губернатора штата (назвав их радикально-левыми представителями Демократической Партии) немедленно прекратить происходящее или он отправит туда войска для подавления беспорядков.

Внутренние Террористы захватили Сиэтл, которым управляют Радикальные Левые демократы, конечно. ЗАКОН И ПОРЯДОК!

Радикальный левый губернатор @JayInslee и мэр Сиэтла насмехаются и играют на уровне, которого наша великая страна никогда не видела прежде. Забери свой город СЕЙЧАС. Если ты не сделаешь этого, я сделаю. Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть остановлены. Делай Быстрее.

https://twitter.com/realDonaldTrump – цинк

Мэр Сиэтла Джени Дуркан посоветовала Трампу просто вернуться в его бункер и не отсвечивать. Руководство "Автономной зоны" заявило, что никакой полиции, Национальной Гвардии и армии в их районах больше не будет.

Между тем в автономной зоне.



Считаю, что МИД ДНР должен объявить о признании автономии Народной Республики Капитолийского Холма.